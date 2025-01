شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أتربة مثارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء الأربعاء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1874166982427263475?ref_src=twsrc%5Etfwكما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.ويشمل التنبيه الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وذعبلوتن والأحساء والعديد وبقيق.