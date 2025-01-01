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طقس الأربعاء.. رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من الشرقية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء الأربعاء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1874166982427263475?ref_src=twsrc%5Etfw

أتربة مثارة

كما نبه المركز من أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
ويشمل التنبيه الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وذعبلوتن والأحساء والعديد وبقيق.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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