أبطال من ثلاث قارات .. "The Seven Dogs" فيلم عربي بطابع عالمي

ميرنا وليد - بيروت - تستعد دور العرض العربية لاستقبال فيلم جديد يرفع سقف الإنتاج السينمائي في المنطقة، بعنوان "The Seven Dogs"، والذي يجمع لأول مرة هذا العدد الكبير من الممثلين العرب والعالم في عمل واحد.



الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، سيد رجب، تارا عماد، وهنا الزاهد، إلى جانب النجم الهندي سلمان خان، والممثل السعودي ناصر القصبي، وآخرين من الوجوه العالمية التي لم يُكشف عنها بعد.

أُنجز تصوير الفيلم بالكامل في استوديوهات "الحصن Big Time" بالرياض، ويُعتبر أول عمل سينمائي يُصور داخل هذه الاستوديوهات الحديثة، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.

العمل من تأليف محمد الدباح، ومن إخراج الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح، مخرجا فيلم Bad Boys for Life، أما القصة فهي من توقيع المستشار تركي آل الشيخ، الذي وصف الفيلم بأنه "أضخم إنتاج عربي على الإطلاق".

وشهدت كواليس الفيلم تنفيذ مشاهد أكشن وتفجيرات على أعلى مستوى، ما يعكس الطابع العالمي للعمل وطموحه في منافسة الإنتاجات الدولية.