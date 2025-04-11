عفراء ساراتش أوغلي تشتري منزلاً فخماً بمبلغ خيالي

ميرنا وليد - بيروت - اشترت الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلي، بطلة المسلسل الشهير "طائر الرفراف"، منزلا جديدا لها بسعر خيالي، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام تركية.

وقامت عفراء بشراء منزل في اسطنبول، يطل على البوسفور، وبلغ سعره حوالي 35 مليون ليرة تركية أي ما يعادل مليون دولار أميركي.

وحققت عفراء شهرة واسعة بدورها في مسلسل "طائر الرفراف"، حيث أدت دور "سيران" إلى جانب الممثل التركي مارت رمضان ديمير الذي لعب دور "فريد" بالمسلسل، وحقق العمل نجاحا كبيرا خاصة في العالم العربي بعد ترجمته ودبلجته.

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