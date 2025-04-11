بالفيديو - لقاء يجمع راغب علامة وماجد المصري في بيروت

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ماجد المصري فيديو يظهر لقاءه بالفنان اللبناني راغب علامة على مأدبة الغداء في لبنان، حيث دعاه علامة وعبرا عن صداقتهما الكبيرة متواعدين باللقاء في دبي حيث يتوجهان.



وكتب المصري تعليقاً على الفيديو:"دعوه من السوبر ستار راغب علامه علي الغداء في لبنان الحبيبه .. شكرا ياعشره العمر".

يُذكر أن ماجد المصري شارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" من بطولة الممثلة مي عمر، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه حول فتاة فقيرة تعمل راقصة، وتدخل عالم عائلة الجريتلي، لتنكشف أمامها أسرار خفية من الماضي.