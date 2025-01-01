شكرا لمتابعة خبر عن الطائف تتأهب لدخول بوابة العالمية عبر اقتصاديات الورد والنباتات العطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تستعد محافظة الطائف لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الورد والنباتات العطرية من خلال تنظيم الملتقى العالمي الأول للورد والنباتات العطرية.

وسيتولى تنظيم هذا الحدث العالمي شركة منجزات للمعارض والمؤتمرات، إحدى الشركات التابعة للجمعية التعاونية للورد والنباتات العطرية، وذلك بالتعاون مع تعاونية طويق للمعارض. ومن المقرر أن يُعقد الملتقى في شهر إبريل من عام 2025.

ويشكل الملتقى فرصة استثنائية تجمع الجهات الحكومية والشركات والجامعات لتبادل الخبرات وعرض الابتكارات في مجال الورد والنباتات العطرية. كما يهدف إلى دعم تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتُعد محافظة الطائف مركزاً رائداً لزراعة الورد والنباتات العطرية، وتعمل بجهود حثيثة لتطوير مراكز الأبحاث المتخصصة وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز مكانتها كمصدر إلهام عالمي في هذا المجال.