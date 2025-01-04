النشرة: فوج الهندسة في الجيش يواصل تفجير ذخائر في القليلة - صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "فوج الهندسة في الجيش اللبناني يواصل القيام بتفجير ذخائر وقذائف غير منفجرة من مخلفات العدو الاسرائيلي في منطقة القليلة قضاء صور، تزامنا مع تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق صور وقرى القطاع الغربي".

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