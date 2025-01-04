المطران بو نجم زار صور والقليعة مع وفد من كاريتاس: الأيام المقبلة ستشهد فجرًا جديدًا للبنان خاصة في الجنوب

أكد راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بو نجم، خلال زيارته مع وفد من رابطة كاريتاس لبنان مدينة صور وبلدة القليعة، أن "رسالة كاريتاس لبنان تتجاوز تقديم الدعم المادي لتشمل الدعم الإنساني"، معبرا عن شكره العميق لابناء الرعايا الذين صمدوا في قراهم بالرغم من صعوبة وخطورة البقاء.

وأضاف: "نحن متفائلون بأن الأيام المقبلة ستشهد فجرًا جديدًا للبنان خاصة في الجنوب، وكاريتاس لبنان ستترك بصمة هنا من خلال مشاريع تنموية ستنقذها لتلبي تطلعات أهل المنطقة".

من جهته، عبّر رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود عن شكره العميق خلال وجوده في اقليم صور ومرجعيون لرئيسي الاقليمين والاعضاء على صمودهم وعملهم الدؤوب، مشددًا على أن "كاريتاس قدمت كل ما توفر لها لدعم أهل الجنوب، سواء للذين نزحوا إلى المناطق الآمنة أو للسكان الصامدين في قراهم".

وأكد أن "الرابطة ستواصل جهودها المستقبلية عبر مشاريع طبية واجتماعية وتنموية"، داعيًا الجميع إلى "الاستعداد وجمع البيانات اللازمة لتوفير الدعم المستدام للمتضررين، بالتعاون مع الجمعيات الدولية".

هذ واستُهِلّت الجولة بزيارة لاقليم صور، حيث اجتمع الوفد مع رئيس الإقليم المونسنيور مارون غفري والمرشد الروحي للاقليم الخوري يعقوب صعب، وأعضاء المكتب ومسؤولي القسم الصحي. استمع الوفد الى المعاناة خلال الحرب وعلى الجهود التي بذلت لتأمين حاجات المواطنين، والتحديات التي واجهتهم.

كما زار الوفد مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في صور والتقى متروبوليت جورج إسكندر. وزار ايضا مطرانية صور المارونية والتقى المطران شربل عبدالله. وفي كلتا الزيارتين اضطلع الوفد على احوال الابرشيتين بعد تعرض مدينة صور للغارات وتدمير قسم كبير من المباني.

كما انتقل الوفد إلى منطقة القليعة، حيث اجتمع مع أعضاء إقليم مرجعيون بحضور عدد من الكهنة من الرعايا المجاورة. حيث قدّم اعضاء الاقليم تقريرا عن عملهم خلال الازمة وتأمين الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها، وعن الخطة المستقبلية للاقليم لتغطية حاجات المواطنين.