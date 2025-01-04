أشار عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، الى انه "رداً على الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن استقالة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نؤكّد بشكل قاطع أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".
وشدد الخازن في بيان على ان "الراعي ثابت في موقعه كرئيس للكنيسة المارونية، ويؤدي واجباته بمسؤولية كبرى على الصعيدين الكنسي والوطني، كما كان دائماً"، مهيبا بـ"جميع وسائل الإعلام العودة إلى المراجع الرسمية في الكنيسة قبل نشر أي أخبار غير دقيقة أو مفبركة، حفاظاً على مصداقية الإعلام واحتراماً للرأي العام".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن نفى الشائعات المتداولة عن استقالة الراعي: ثابت في موقعه كرئيس للكنيسة المارونية ويؤدي واجباته بمسؤولية كبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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