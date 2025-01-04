السوداني: جنبنا العراق أن يكون ساحة حرب خلال الأشهر العصيبة الماضية

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تأكيده انه " حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق للانحياز لجهة أو جماعة وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم"، لافتا الى ان "هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق وهو أمر لا مجال لمناقشته".

وشدد السوداني على انه "جنبنا العراق أن يكون ساحة حرب خلال الأشهر العصيبة الماضية".