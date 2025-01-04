شكرا لمتابعة خبر عن قصة أكبر طالب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد النبوي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حكى عثمان علي الخليفة، مقيم سوداني، عمره 75 عام ،وهو أكبر طالب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد النبوي، قصة تحقيقه حلمه في حفظ القرآن الكريم.
وأكد عثمان أن بدأ فين رحلة حفظ القرآن الكريم بعد تقاعده من عمله في صندوق التنمية الصناعية السعودي، بعد 40 عامًا ونصف العام من الخدمة.
وأضاف عثمان: “كنتُ في الرياض طوال حياتي العملية، لكن بعد تقاعدي قررت أن أبدأ صفحة جديدة مع الحياة؛ فبدأت في حلقات تحفيظ القرآن في المسجد النبوي”.
وتابع : “لم يكن الأمر سهلاً في البداية، لكن الدعم والتشجيع اللذين لقيتهما من محيطي جعلاني أواصل بالرغم من سني المتقدمة، حتى حققت أول ختمة لي”.