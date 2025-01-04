شكرا لمتابعة خبر عن قصة أكبر طالب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد النبوي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حكى عثمان علي الخليفة، مقيم سوداني، عمره 75 عام ،وهو أكبر طالب في حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالمسجد النبوي، قصة تحقيقه حلمه في حفظ القرآن الكريم.

‎وأكد عثمان أن بدأ فين رحلة حفظ القرآن الكريم بعد تقاعده من عمله في صندوق التنمية الصناعية السعودي، بعد 40 عامًا ونصف العام من الخدمة.

‎وأضاف عثمان: “كنتُ في الرياض طوال حياتي العملية، لكن بعد تقاعدي قررت أن أبدأ صفحة جديدة مع الحياة؛ فبدأت في حلقات تحفيظ القرآن في المسجد النبوي”.

‎وتابع : “لم يكن الأمر سهلاً في البداية، لكن الدعم والتشجيع اللذين لقيتهما من محيطي جعلاني أواصل بالرغم من سني المتقدمة، حتى حققت أول ختمة لي”.