روبي تبرز اطلالتها بالأحمر الناري في حفل رأس السنة.. شاهد الصور

غناء روبي وسط تفاعل من الجمهور

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جاني في المنام مسلسل روبي في رمضان 2025

روبي من حفل رأس السنة - الصورة من المكتب الاعلامي

روبي من حفل رأس السنة - الصورة من المكتب الاعلامي

روبي من حفل رأس السنة - الصورة من المكتب الاعلامي

روبي من حفل رأس السنة - الصورة من المكتب الاعلامي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 07:19 مساءً - أبرزت الفنانةاطلالتها بالأحمر الناري، التي ظهرت بها في حفلبأحد فنادق القاهرة الجديدة، حيث نشرت الصور على حسابها بموقع انستغرام ولاقت تفاعل كبير من متابعيها ومحبيها، إذا اختارت روبي اطلالتها بالأحمر لتتناسب مع أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد.وبدأت روبي الغناء بعد منتصف الليل، حيث صعدت على مسرح الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور لترد روبي التحية، وتبدأ في تقديم حفلها الغنائى، الذى قدمت فيه عدد كبير من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص على مدار ساعتين، لتتختتم روبي عام 2024 بهذا الحفل الذى أكمل سلسلة النجاحات التي حققتها.يمكنكِ قراءة.. روبي ليست الأولى.. نجوم احتفلوا بميلادهم برفقة الجمهور على المسرحوكان حفل روبي ليلة رأس السنة قد أثار جدلاً بين الجمهور خلال الأيام الماضية بسبب أسعار التذاكر التي اعتبرها الجمهور مبالغ فيها بشكل كبير، إضافة إلى شروط دخول الحفل التي وضعتها الشركة المنظمة، ولكن في النهاية نفدت التذاكر قبل الحفل والتزم الجمهور بالشروط التي تم وضعها وهي الدخول بالملابس الرسمية كعادة حفلات روبي التي يتم وضع "دريس كود" فيها مثل الملابس البيضاء أو المصنوعة من الكتان وغيرها.يذكر أن الفنانة روبي تعكف حالياً على تصوير دورها في مسلسل "" - ناقص ضلع سابقاً - والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث تشارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب.وفي السينما تواجدت روبي خلال فيلم "عصابة الماكس" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وشاركت في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد فهمى، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».