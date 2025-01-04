شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد ليلى علوى.. تفاحة السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة ليلى علوى بعيد ميلادها الذى يتزامن مع الرابع من يناير، إذ تعد من أهم نجمات جيلها ممن قدمن أدوارا مهمة فى أفلام عديدة، منها مثلا "إنذار بالطاعة" مع المخرج عاطف الطيب وأفلام أخرى متتالية مثل "المغتصبون" و"المصير" و"بحب السيما" و"تفاحة"، الذى نالت من خلاله لقب تفاحة السينما المصرية وأيضا قطة السينما المصرية.



كما تألقت الفنانة الكبيرة على خشبة المسرح ومن أهم مسرحياتها (عش المجانين) و(الجميلة والوحشين) و(البرنسيسة) و(صدق أو لا تصدق) و(ابتسامة وراء القضبان)، ومن المسلسلات المهمة التى قدمتها "حديث الصباح والمساء" و"نابليون والمحروسة" و"حكايات وبنعيشها" و"العائلة" و"بنت من شبرا" و"فرح ليلى" و"هى ودافنشى".



أيضاً تعد الفنانة ليلى علوي من أهم جميلات السينما المصرية والعربية إذ لقبت بتفاحة السينما المصرية وقطتها، وذلك لجمالها الشديد وموهبتها الكبيرة التي منحتها مكانة كبيرة.