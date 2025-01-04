أنجلينا جولي مع ابنتها زهارا في حفل توزيع جوائز بالم سبرينغز للأفلام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 11:50 صباحاً - أُقيم ليلة أمس الجمعة 3 يناير حفل توزيع جوائز بالم سبرينغز للأفلام ضمن فعاليات مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي، وذلك في مركز مؤتمرات بالم سبرينغز، بحضور كوكبة من أكبر أسماء صناعة السينما في هوليوود. وكان لأنجلينا جولي حضور مميز، حيث تم تكريمها عن فيلمها الأخير ماريا Maria.

أنجلينا جولي في أحدث ظهورٍ لها مع ابنتها زهارا

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حضرت أنجلينا جولي حفل توزيع جوائز بالم سبرينغز للأفلام، الذي يُعد أول ظهور لها بعد تسوية طلاقها مع براد بيت. ولم يكن ظهور جولي هو اللافت فقط، بل ظهور ابنتها زهارا معها، البالغة من العمر 19 عاماً، على السجادة الحمراء كان أيضاً أمراً ملفتاً.

وقد تم تكريم الممثلة البالغة من العمر 49 عاماً، بجائزة Desert Palm Achievement Award عن أدائها كمغنية الأوبرا ماريا كالاس في فيلم السيرة الذاتية ماريا.

وفي هذه المناسبة، ارتدت جولي فستاناً طويلاً من الحرير باللون الأسود بدون أكمام، بينما تركت شعرها الأشقر منسدلاً على ظهرها، وغرتها الجديدة منسدلة على الجانب. وعلى عكس والدتها، اختارت زهارا إطلالة باللون الأبيض من خلال فستان أبيض بقصة A مع تفاصيل من الدانتيل وقماش أبيض يتدفق على أحد الكتفين.

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قصة فيلم MARIA

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يحكي فيلم ماريا القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة ‏أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي استعادتها وأُعيد تصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في ‏السبعينيات، وفقاً لبيان صحفي.

كان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لثلاثة أوكتافات، مما جعلها نجمة أوبرا عالمية. توفيت في باريس عام ‏‏1977 إثر نوبة قلبية.

وتم تصوير ‏Maria‏ على مدار ثمانية أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو، ويحتوي الفيلم على ‏الملابس الأصلية التي ارتدتها كالاس، وفقاً لبيان صحفي.‏

الفيلم من بطولة أنجلينا جولي، بييرفرانشيسكو فافينو، ألبا روهرواشر، وهو من تأليف ستيفن نايت، ومن إخراج بابلو لارين.

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مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي

انطلق مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي (PSIFF) في عام 1990، وهو مهرجان رائد للسينما العالمية. ويتم تنظيم PSIFF من قبل جمعية بالم سبرينغز السينمائية الدولية، وهي منظمة خيرية غير ربحية، تتمثل مهمتها في تنمية وتعزيز فن وعلم الفيلم من خلال التعليم والوعي عبر الثقافات. ويتم إدارته من قِبَل جمعية بالم سبرينغز السينمائية الدولية، والتي تدير أيضاً مهرجان بالم سبرينغز الدولي للأفلام القصيرة (ShortFest)، وهو مهرجان للأفلام القصيرة وسوق الأفلام يُقام في يونيو. وقد تم إلغاء المهرجان في عامي 2021 و2022 بسبب جائحة كوفيد-19 في كاليفورنيا.

هذا وقد انطلقت فعاليات المهرجان يوم 2 يناير على أن تستمر حتى 13 يناير 2025.

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