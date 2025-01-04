لصحتك وصحة جنينك إليك فوائد فاكهة الترنج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 11:50 صباحاً - فواكه عديدة تعد غنية بالمعادن والفيتامينات التي تحافظ على صحة ونمو الجنين في الرحم أبرزها فاكهة الترنج، وهو نوع من البرتقال له شكل يشبه الليمون.

على الجانب الآخر وفقًا لموقع "هيلث لاين" تلبي فاكهة الترنج الاحتياجات الغذائية للنساء الحوامل لاحتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين سي وهو من الفيتامينات التي تحمي الجنين من الجذور الحرة، وخطر التشوهات الخلقية كما تحتوي فاكهةالترنج على بعض الفيتامينات مثل فيتامين أ وهو من الفيتامينات التي تعمل كمضاد للأكسدة وتساعد جهاز المناعة والجهاز العصبي وتوازن السوائل في الجسم.

تعزيز جهاز المناعة

فاكهة الترنج، غنية بفيتامين سي- الصورة من موقع AdobeStock

تعد الحمضيات، بما في ذلك فاكهة الترنج، غنية بفيتامين سي حيث يوجد في 100 جرام من فاكهة الترنج ما يصل إلى 29.1 ملجم من فيتامين سي والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على جهاز المناعة لدى الحامل وحمايتها من الإصابة بالأمراض المختلفة بالإضافة إلى حماية خلايا الجسم المناعية من التلف.

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التقليل من الغثيان

يمكن أن يساعد الطعم الحامض في فاكهة الترنج على تقليل الغثيان أثناء الحمل المبكر وللحصول على هذه الفائدة، يمكن للمرأة الحامل أن تقوم بمص شرائح فاكهة الترنج مباشرة وفي المقابل، لا ينصح بأن تقوم الحوامل المصابات بمشاكل الجهاز الهضمي لفاكهة الترنج بهذه الطريقة؛ لأنه قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الغثيان

الوقاية من التشوهات الخلقية

بالنسبة للنساء الحوامل أو النساء اللاتي يحاولن الحمل، فإن الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك يساعد على الوقاية من اضطرابات تكوين الدماغ والأنبوب العصبي، مثل انعدام الدماغ والسنسنة المشقوقة.

وتحتوي فاكهة الترنج على مستويات عالية جدًا من حمض الفوليك لذلك، فإن تناولها أثناء الحمل يمكن أن تساعد النساء الحوامل على تلبية احتياجاتهن من حمض الفوليك وتقليل خطر التشوهات الخلقية.

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محاربة الإمساك

تعد فاكهة الترنج مصدرًا أيضًا جيدًا للألياف التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي ومن خلال تناول الحامل لكمية كافية من الألياف، ستتجنب النساء الحوامل مشكلة الإمساك التي تعاني منها عادة خلال فترة الحمل.

على الجانب الآخر فإن غنى فاكهة الترنج بالألياف يساعد النساء الحوامل على الشعور بالشبع لفترة أطول، ومنع الإفراط في تناول الطعام الذي يمكن أن يسبب زيادة الوزن أثناء الحمل.

نمو الجنين

يعد حمض الفوليك والكولين الموجود في فاكهة الترنج من العناصر الغذائية العديدة المهمة خلال فترة الحمل فكلاهما يلعب دورًا في دعم نمو الجهاز العصبي والدماغ لدى الجنين وتقليل خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية المتعلقة بالأعصاب.

وبصرف النظر عن حمض الفوليك والكولين، يحتوي الليمون الحامض أيضًا على فيتامين سي والكالسيوم وفيتامين B وكلها من المكملات الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في نمو الجنين منذ الحمل المبكر.

بشرة صحية

تساعد فاكهة الترنج في الحفاظ على صحة الجلد- الصورة من موقع AdobeStock

تساعد فاكهة الترنج في الحفاظ على صحة الجلد خلال فترة الحمل، وخاصة لدى الحوامل اللاتي يعانين من بشرة باهتة وجافة، وللتغلب على مشاكل البشرة والحفاظ على صحة الجلد، فإن العناية بالبشرة الخارجية للحامل وحدها ليس كافيًا لذا، فإن تناول الحامل لبعض الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية يعد ضروريًا للحفاظ على صحة الجلد، وتعد من الأطعمة المفيدة لبشرة الحامل الحمضيات كفاكهة الترنج، والتي تعد غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، وكليهما يساعد على منع تلف الجلد ومساعدة الجسم على إنتاج الكولاجين، وإبقاء الجلد رطبًا ومشدودًا.

خفض ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل إلى الإضرار بالأم والجنين وذلك إذا لم يتم علاجه على الفور ويمكن لبعض الطرق البسيطة مثل تناول فاكهة الترنج بانتظام كفاكهة أو على شكل عصير أن تساعد النساء الحوامل على منع مشاكل ضغط الدم وذلك بفضل مستويات البوتاسيوم المرتفعة التي تحافظ على توازن سوائل الجسم وتنظيم ضغط الدم.

الإصابة بفقر الدم

خلال فترة الحمل، يحتاج جسم المرأة الحامل إلى إنتاج المزيد من الدم لدعم نمو الجنين. ولذلك تحتاج المرأة الحامل إلى المزيد من العناصر الغذائية الصحية وخاصة الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب12، حتى لا تصاب بفقر الدم خلال فترة الحمل.

يمكن أن يساعد حمض الفوليك الموجود في فاكهة الترنج على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، أما عن فيتامين سي في فاكهة الترنج فيمكن أن يزيد من امتصاص الحديد في الأمعاء و يساعد أجسام النساء الحوامل على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

في النهاية فإن فوائد فاكهة الترنج للنساء الحوامل لا يمكن تفويتها لذلك، يجب البدء بإدخالها كوجبة خفيفة بين الوجبات وتجنب تناولها على الريق، خاصة إذا كان لدى النساء الحوامل تاريخ سابق للإصابة بأمراض حمض المعدة

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.