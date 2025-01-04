تكريم نيكول كيدمان في حفل توزيع جوائز بالم سبرينغز للأفلام وتهدي الجائزة لوالدتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2025 11:50 صباحاً - كانت النجمة العالمية نيكول كيدمان من بين النجوم الحاضرين حفل توزيع جوائز بالم سبرينغز للأفلام الذي أُقيم ليلة أمس الجمعة 3 يناير ضمن مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي. وقد حصلت كيدمان خلال الحفل على جائزة، أهدتها لوالدتها الراحلة، التي توفيت في نفس يوم حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2024.

نيكول كيدمان تهدي الجائزة لوالدتها بعبارات مؤثرة

Embed from Getty Images

حصلت نيكول كيدمان، البالغة من العمر 57 عاماً، على جائزة النجمة الدولية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي لعام 2025 من جيمي لي كورتيس، وذلك عن أدائها في فيلم Babygirl. وقد أهدت كيدمان الجائزة لوالدتها الراحلة، جانيل آن كيدمان، وكرمتها بعبارات مؤثرة أثناء قبولها الجائزة.

بعد شكرها لمخرجة فيلم Babygirl هالينا راين على اختيارها في الفيلم، أشارت كيدمان إلى أنها ما زالت حزينة بعد وفاة والدتها، وبكت كيدمان عندما بدأت تقول إنها تهدي الجائزة لوالدتها، لأنها لم تتمكن من القيام بذلك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وقالت نيكول وسط تصفيق الجمهور: "شكراً لمنحي الفرصة لأقول هذا لأمي. لقد كانت حياتي المهنية بأكملها من أجل أمي وأبي، اللذين ليسا هنا الآن. سأستمر في العمل والعطاء للعالم لأنني أحب ما أفعله وأحبكم جميعًا، وأنا ممتنة جداً لشرف أن أكون جزءاً من مجتمع السينما"، وأضافت: "أنا آسفة لأنني أبكي، لم أكن أريد أن أفعل ذلك. لكنني أشعر بأمي الآن لذا هذا من أجلكم".

قصة فيلم BABYGIRL

في إطار من الدراما، تدور أحداث الفيلم حول رومي التي تؤدي دورها النجمة نيكول كيدمان، وهي مديرة تنفيذية متزوجة من مخرج مسرحي، تجد نفسها داخل علاقة عاطفية مع زميل لها الأصغر سناً في العمل، فتضع حياتها المهنية وعائلتها على المحك.

الفيلم من بطولة نيكول كيدمان، هاريس ديكنسون، أنطونيو بانديراس، وهو من تأليف وإخراج هالينا راين.

قد ترغبين في معرفة نيكول كيدمان تعود إلى عالم الرعب بعد 23 عاماً من فيلم THE OTHERS

مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي

تم إطلاق مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي (PSIFF) في عام 1990، وهو مهرجان رائد للسينما العالمية. ويتم تنظيم PSIFF من قبل جمعية بالم سبرينغز السينمائية الدولية، وهي منظمة خيرية غير ربحية، تتمثل مهمتها في تنمية وتعزيز فن وعلم الفيلم من خلال التعليم والوعي عبر الثقافات. ويتم إدارته من قِبَل جمعية بالم سبرينغز السينمائية الدولية، والتي تدير أيضاً مهرجان بالم سبرينغز الدولي للأفلام القصيرة (ShortFest)، وهو مهرجان للأفلام القصيرة وسوق الأفلام يُقام في يونيو. وقد تم إلغاء المهرجان في عامي 2021 و2022 بسبب جائحة كوفيد-19 في كاليفورنيا.

للمزيد من الأخبار: مهرجان فينيسيا 2024: غياب نيكول كيدمان عن تسلم جائزة أفضل ممثلة لهذا السبب الحزين

هذا وقد انطلقت فعاليات المهرجان يوم 2 يناير على أن تستمر حتى 13 يناير 2025.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».