اكتمال تفعيل البنية التحتية بالرياض

وبين المركز أن تفعيل التوسع في محافظات المنطقة يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الامتثال، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضاري في محافظات المنطقة كافة.
وكان المركز قد عقد ورشة عمل مع رؤساء بلديات محافظات المنطقة في أكتوبر الماضي؛ لاستعراض دوره وخطته التوسعية لبدء أعمال الجولات الرقابية، سعيًا إلى كفاءة وجودة تنفيذ أعمال المشاريع.
ويُعد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الجهة المختصة بأعمال مشاريع البنية التحتية، حيث إن توسيع نطاق أعماله يأتي في إطار جهوده المبذولة نحو بنية تحتية مستدامة؛ لتعزيز جودة الحياة، وزيادة رضا سكان وزوار محافظات المنطقة.
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