أكّد السّفير المصري ​علاء موسى​، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "الذّهاب إلى جلسة 9 كانون الثّاني الحالي من دون توافق، هو سيناريو سلبيّ ولا نشجّع على هذا المسار"، مشيرًا إلى أنّه "إذا توافقت الكتل النّيابيّة على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، فنحن نرحّب بوصوله إلى قصر بعبدا".

كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري: إذا توافقت الكتل النيابية على اسم قائد الجيش فنحن نرحب بوصوله إلى بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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