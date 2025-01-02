6860 زيارة تفتيشية بالباحة

نفّذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 6862 زيارة تفتيشية صحية، خلال شهر ديسمبر الماضي، أسفرت عن تحرير 678 مخالفة للإجراءات الصحية، و 14 إنذارًا، وإغلاق 7 محلات، ومصادرة 630 كيلوجرامًا.

وأكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة خلال إجازة منتصف العام الدراسي في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.