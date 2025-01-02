6860 زيارة تفتيشية بالباحة

وأكد أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة خلال إجازة منتصف العام الدراسي في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.
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