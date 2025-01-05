شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى الكويت بمرتبات 4000 دولار.. وهذا آخر موعد للتقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة العمل، فى فتح باب التقديم على 10 وظائف متوفرة في مركز طبى بدولة الكويت، في مختلف التخصصات الطبية إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير 2025 ،بدلًا من غدا الأحد 5 يناير 2025 ،وذلك على مهن : 5 أطباء تخصص تجميل وفيلير (dermatology and cosmetology)، و 3 طبيب عام، و2 أطباء أسنان.



ودعت الوزارة الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم، على رقم الواتساب التالي: 01128467942.

وأوضحت أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية،التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة ،حيث أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الكويت برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين .



وكشفت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 10 فرص عمل هي : السن لا يقل عن 35 عام للجنسين، و اجتياز اختبار Biometrics، و اجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية، و خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص، و اعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت، وقالت أن الرواتب تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهرياً، شامل السكن ،وتذكرة سفر سنوية.