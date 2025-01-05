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شكرا لقرائتكم خبر عن غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 4 دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظتي عمّان ومأدبا بالمملكة الأردنية الهاشمية.
واستفاد منها 1.055 فردًا بواقع 191 أسرة من الأسر الفلسطينية اللاجئة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2025م.
وفي لبنان، واصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزّع المشروع خلال الأسبوع الماضي 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد.
وجرى خلال المشروع تقديم 2.027 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 54% ونسبة الإناث 46%، بينما شكلت نسبة النازحين 16% والمقيمين 84% من إجمالي المستفيدين.
توزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
وسيجري بموجب الاتفاقية الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للنازحين من خلال نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية وتوطينها في محافظتي صعدة وحجة.
وذلك بهدف تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وتشغيل العيادات المتنقلة الطبية وغير الطبية، فضلًا عن التخلص من النفايات الطبية والحفاظ على البيئة.
وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع مساعدات غذائية وحقائب صحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
واستفاد منها 1.055 فردًا بواقع 191 أسرة من الأسر الفلسطينية اللاجئة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2025م.
وفي لبنان، واصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزّع المشروع خلال الأسبوع الماضي 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد.
مركز الأطراف الصناعيةمن ناحية أخرى، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 686 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، بدعم من المركز.
وجرى خلال المشروع تقديم 2.027 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 54% ونسبة الإناث 46%، بينما شكلت نسبة النازحين 16% والمقيمين 84% من إجمالي المستفيدين.
توزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
منظومة العيادات المتنقلةكما وقّع مركز الملك سلمان اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المرحلة السادسة من منظومة العيادات المتنقلة في محافظتي صعدة وحجة، يستفيد منها 52.124 فردًا، بقيمة 504 آلاف دولار أمريكي.
وسيجري بموجب الاتفاقية الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للنازحين من خلال نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية وتوطينها في محافظتي صعدة وحجة.
وذلك بهدف تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وتشغيل العيادات المتنقلة الطبية وغير الطبية، فضلًا عن التخلص من النفايات الطبية والحفاظ على البيئة.
مساعدات سوريافيما وزّع المركز أمس الأول 1.000 سلة غذائية و1.000 حقيبة صحية في بلدة جنديرس بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 6.000 فرد بواقع 1.000 أسرة.
وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع مساعدات غذائية وحقائب صحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.