منخفض جوي محدود الفعالية يستمر حتى فجر الاثنين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان

يسيطر طقس متقلب نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من صباح يوم غد الأحد بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز فوق السواحل المصرية ويستمر حتى فجر الاثنين ليعود ويستقر تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين ١١ و ١٩ في بيروت ، في طرابلس بين ٩ و ١٧ وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

وحذرت من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ١٦٠٠متر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من الظهر وتنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فتقارب سرعتها لحدود ال ٧٠كم/س فيرتفع موج البحر لحدود المترين، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية، الجبلية والداخلية مع احتمال تشكل خلايا رعدية متفرقة.

الإثنين: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط الرذاذ فجراً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.