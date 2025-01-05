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الامارات | رئيس الدولة يهنئ حمد بن عيسى وشعب البحرين بإنجاز «خليجي 26»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة والشعب البحريني، بالفوز بلقب «خليجي 26» على حساب المنتخب العماني 2-1، أمس، في المباراة النهائية على استاد جابر الأحمد الدولي.

وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى والأشقاء في البحرين الفوز بـ(خليجي 26)، وأشيد بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل الكويت الشقيقة، وتمنياتي للجميع بالتوفيق في المنافسات المقبلة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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