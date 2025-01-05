شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات غد فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات غد الأحد فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، حيث يستضيف غزل المحلة نظيره سبورتنج باستاد غزل المحلة، ويحل الشمس ضيفاً على مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي، وأخيراً يلتقي الاتحاد السكندري مع تيم إف سي.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وذلك بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.

وتقرر إقامة المباراتين يوم 4 فبراير المقبل ، علي أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء .