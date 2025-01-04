"الفاو": تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 2,1 في المئة عام 2024

أعلنت ​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ (الفاو)، أنّ أسعار المواد الغذائيّة الأساسيّة تراجعت بنسبة 2,1 في المئة عام 2024، مقارنةً مع العام السّابق، لكنّها ما زالت أعلى بكثير ممّا كانت عليه قبل وباء "كوفيد 19".​​​​​

وأوضحت أنّ المعدّل الإجمالي لمؤشّر أسعار المواد الغذائيّة للفاو بلغ 122,0 نقطة، أي أقل بـ2,6 نقطة (2,1 في المئة) من المعدّل المسجّل عام 2023. لكن أسعار المواد الغذائيّة ارتفعت على مدى العام مع ارتفاع المؤشّر من 117,6 نقطة في كانون الثّاني، إلى 127,0 في كانون الأوّل.

وقد ارتفع المؤشّر بنسبة 6,7 في المئة من كانون الأوّل 2023 حتّى 2024، إذ ساهمت اللّحوم ومشتقّات الألبان والزّيوت المستخدَمة في الطعام في الجزء الأكبر من الزّيادة.