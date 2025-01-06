شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: اتفاق بين كولر والشناوى على اللعب 7 مباريات والراحة مباراة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق، أن هناك اتفاقا بين كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، ومحمد الشناوى حارس الفريق، على اللعب 7 مباريات والحصول على راحة مباراة واحدة.

وأضاف الحضرى، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون علي قناة أون تايم سبورت، إن الشناوى أحد الأسباب الرئيسية لفوز الأهلى بالسوبر المصرى، كما أنه لا يتأثر بالنقد السلبى الذى يوجه إليه، كما أنه قادر على استعادة مستواه.

وتابع حارس منتخب مصر السابق، إن الشناوى هو الأحق بحراسة مرمى الفريق أمام سموحة، فهو ليس مهزوزا فنيا وهجوم الجمهور عليه غير مبرر.