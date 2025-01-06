قوى الأمن: أعمال صيانة غدا على المسلك الغربي من جسر خلدة

افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بأنه "بسبب أعمال صيانة على ظهر المسلك الغربي من جسر خلدة باتجاه الجنوب، سيُصار اعتبارًا من الساعة ٨ من تاريخ غد، ولحين الانتهاء، إلى تحويل السير القادم من المطار نحو الجنوب إلى مثلّث خلدة طيلة فترة الأشغال، علما ان حركة السير من نفق المطار باتجاه الجنوب تبقى سالكة بشكل طبيعي".
وطلبت من "المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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