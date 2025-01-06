ريفي: هناك اجتماع غدا او بعد غد للمعارضة لنعلن من هو مرشحتا بجلسة 9 كانون

اشار النائب اشرف ريفي، الى أن "هناك زخم يكبر لانتخاب الرئيس بـ9 كانون وقائد الجيش هو الاوفر حظا"، لافتا الى ان "الموفد السعودي تحدث عن مواصفات لا اسماء ونحن رأينا كنواب انها تنطبق على قائد الجيش العماد جوزاف عون وهو قال ان القطري لن يفاتحنا باسم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري".
واوضح في حديث لقناة الـOTV، أن "هناك اجتماع غدا او بعد غد للمعارضة لنعلن من هو مرشحتا بجلسة 9 كانون".
وعن هوية رئيس الحكومة المقبل، اوضح أنه "لم يطرح بعد هذا الموضوع ضمن المحادثات". ,تعليقا على امكان عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى السراي، كل الطقم القديم لا يحبّذ عودته ويحب تفتيش عن رئيس ليس تحت التأثير الايراني".
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