تعليم الرياض يتصدر المعرفة الإحصائية بـ 46635 طالبا وطالبة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مسابقة المعرفة الإحصائية التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة التعليم، واستهدفت طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، في جميع مدارس المملكة الحكومية والأهلية، التي كانت قد انطلقت في الخامس عشر من ديسمبر الماضي، وانتهت في السادس والعشرين من الشهر نفسه. إدارات تعليمية بحسب النتائج التي أعلنتها الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد الإدارات التعليمية المشاركة في المسابقة (16) إدارةً تعليمية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات المشاركين فيها (243.245) طالبًا وطالبة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذكور المشاركين في المسابقة (84576) طالبًا في حين بلغ إجمالي عدد الطالبات الإناث المشاركات في المسابقة (158669) طالبة، وبلغ إجمالي عدد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المشاركين في المسابقة (114129) طالبًا وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المشاركين في المسابقة (129116) طالبًا وطالبة. الأكثر مشاركة أظهرت النتائج أن طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هم الأكثر مشاركة، حيث بلغ عددهم 46635 طالبًا وطالبة، بنسبة 21.0 % من إجمالي المشاركين، يليهم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الذين بلغ عددهم 38953 طالبًا وطالبة، بنسبة 17.5 % من إجمالي المشاركين، ثم طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 38030 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبتهم من مجموع المشاركين 17.1% فيما حقق طلاب وطالبات التعليم العام في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الذين شارك منهم 20183 طالبًا وطالبة المرتبة الرابعة بنسبة 9.1 % من إجمالي المشاركين، وحلَّ طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم في المرتبة الخامسة، إذ بلغ عدد المشاركين منهم 17692 طالبًا وطالبة، بنسبة 8.0%. مسابقة المعرفة الإحصائية - أبرز فعاليات برنامج المعرفة الإحصائية - تهدف إلى التعريف بعلوم البيانات والإحصاء - إطلاع الطلاب على مجالات العمل الإحصائي - الوقوف على مراحل تنفيذ المسوح الميدانية - توضيح وشرح بعض المفاهيم مثل المؤشرات الإحصائية - التدريب على التعامل مع مصادر البيانات الإحصائية