"البحريني" بطل "خليجي" بجدارة.. هزم السعودية والعراق والكويت وعمان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: بجدارة واستحقاق رغم أنف جميع الترشيحات التي لم تكن في مصلحته، انتزع منتخب البحرين لقب النسخة 26 من كأس الخليج بالكويت "خليجي 26" مساء السبت، بعدما حول تأخره بهدف، إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 أمام عمان.

التتويج البحريني جاء بجدارة لأنه تفوق على الكبار، فقد هزم السعودية، والعراق في مرحلة المجموعات، والكويت في قبل النهائي، وفي المباراة النهائية انتفض أمام منتخب عمان وتفوق عليه 2-1.

وتقدم منتخب عمان بهدف مبكر سجله عبد الرحمن المشيفري بعد مرور 17 دقيقة، لكن البحرين قلبت الطاولة، بتسجيل هدفين في الدقيقتين 78 و80 عن طريق محمد مرهون من ركلة جزاء، ومحمد المسلمي بالخطأ في مرماه.

ويعد هذا اللقب هو الثاني للمنتخب البحريني، بعد نسخة 2019 التي شهدت تتويجه للمرة الأولى باللقب على حساب السعودية.

مشوار المنتخب البطل

وكان منتخب البحرين قد استهل مشواره بالنسخة 26 من البطولة بالفوز بثلاثية مقابل هدفين على الأخضر السعودي ثم الفوز بهدفين نظيفين على نظيره العراقي قبل الخسارة بالجولة الثالثة من دور المجموعات أمام منتخب اليمن، ولكن استعاد المنتخب البحريني توازنه وفاز في دور نصف النهائي على المنتخب الكويتي صاحب الأرض بهدف نظيف.

ملخص مباراة عمان والبحرين

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من قِبل لاعبي المنتخبين وسط سيطرة نسبية في البداية للاعبي منتخب عمان، وفقاً لرصد موقع "كوورة"، فمرر لاعب الأخير جميل اليحمدي كرة بينية لزميله ثاني الرشيدي الذي أرسل كرة عرضية من يمين الملعب حاول حارس مرمى منتخب البحرين إبراهيم لطف الله الإمساك بها ولكنها خرجت في النهاية لرمية مرمى بالدقيقة 7.

وحصل منتخب البحرين على ركلة ركنية في الدقيقة 10 نُفذت وكادت تُباغت في النهاية حارس مرمى منتخب عمان فايز الرشيدي ولكن أمسك بها في النهاية.

وكان يقص منتخب البحرين شريط التسجيل بالدقيقة 12 بعد قتال رائع على الكرة للاعبه الرميحي الذي سيطر على الكرة واستعاد توازنه بعد السقوط وأرسل كرة عرضية من يمين منطقة جزاء منتخب عمان ليفضل حارس المرمى فايز الرشيدي في الإمساك بها ليجد لاعب البحرين مهدي حميدان نفسه وجهًا لوجه للمرمى الخالي ولكنه سدد الكرة بجانب المرمى.

وحصل منتخب عمان على ركلة ركنية في الدقيقة 17 من يسار الملعب نُفذت داخل منطقة جزاء البحرين ليحولها اللاعب عبدالرحمن المشيفري برأسه في مرمى الشباك.

وقاد مهاجم منتخب عمان عصام الصبحي هجمة من يسار الملعب في الدقيقة 25 ولكن تصدى لها دفاع منتخب البحرين وحولها إلى ركنية نفذها اللاعب علي البوسعيدي ولكن أبعدها الدفاع.

وشهدت الدقائق التالية تراجع لاعبي منتخب عمان وسط سيطرة على الكرة للاعبي منتخب البحرين في محاولة لإدراك هدف التعادل وسط اعتماد منتخب عمان على التحولات الهجومية السريعة.

وأرسل لاعب منتخب عمان علي بوسعيدي كرة عرضية داخل منطقة جزاء البحرين في الدقيقة 29 لزميله عصام صبحي ولكن الأخير ارتكب خطأ عكسي داخل منطقة الجزاء.

وقاد منتخب عمان في الدقيقة 32 هجمة من يسار الملعب عن طريق لاعبه جميل اليحميدي ولكن أبعدها الدفاع البحريني لركلة ركنية نُفذت وأبعدها حارس مرمى البحرين إبراهيم لطف الله لركنية ثانية نُفذت وانتهت باحتساب حكم المباراة لركلة حرة مباشرة لمنتخب العمان على حدود منطقة جزاء منتخب البحرين بالدقيقة 33 نُفذت لكن في جسد الحائط البشري.

وسدد لاعب منتخب البحرين علي مدن كرة من لمسة واحدة بعدما وصلته كرة عرضية داخل منطقة جزاء عمان بالدقيقة 45 ولكن مرت بجوار المرمى.

وسدد لاعب منتخب عمان عبدالرحمن المشيفري كرة في الدقيقة 45+2 لكن بعيدة عن المرمى.

وتصدى لاعب منتخب عمان ثاني الرشيدي لانطلاقة لاعب البحرين محمد مرهون بالدقيقة 48 وحول الكرة لركلة ركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وواصل منتخب البحرين الضغط على دفاعات منتخب عمان؛ إذ حصلوا على ركلة حرة مباشرة نُفذت داخل منطقة عمان وسقط بها اللاعب محمد مرهون وسط مطالبات بحرينية باحستاب ركلة جزاء ولكن الحكم قرر استكمال اللقاء.

وعاد مرهون في الدقيقة 75 بهجمة من يسار الملعب ليراوغ دفاعات عمان ثم يسقط في كرة مشاركة وسط مطالبات بركلة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب أي قرار في البداية قبل أن يتم احتسابها هذه المرة.

وتقدم مرهون لتسديد ركلة الجزاء ليُسكنها الشباك في الدقيقة 78 ليتعادل لمنتخب بلاده.

ولم تمر سوى دقيقتين حتى تسبب ضغط لاعبو البحرين عن هدف آخر ولكن سجله لاعب عمان محمد المسلمي بالخطأ في مرماه بعدما فشل في إبعاد عرضية محمد مرهون ليُسكنها شباك منتخب بلاده.

