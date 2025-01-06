بتول الحداد تتعاون مع طليقها في رمضان 2025.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 08:50 مساءً - تصدّرت الممثلة بتول الحداد الترند بمحرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد إعلان انفصالها عن المنتج الفني مصطفى الغزولي، وذلك عقب 5 أشهر من احتفالهما بزفافهما في حفل كبير، حضره العديد من النجوم وصنّاع الدراما والسينما في مصر.

بتول الحداد تعلن انفصالها

وقد أعلنت الفنانة بتول الحداد نبأ انفصالها عبْر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" قائلة: "تم الانفصال رسمياً بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغزولي منذ فترة؛ متمنية له التوفيق في حياته القادمة". وتسبب الخبر في صدمة للجمهور؛ خاصة وأن الزيجة لم تستمر أكثر من 3 أشهر فقط، وأن الطلاق وقع بعد حفل زفاف كبير، شهد حضورَ لفيف من الفنانين والفنانات ومنتجي السينما والدراما المصريين.

للمزيد: انفصال بتول الحداد عن زوجها مصطفى الغزولي

تعاون بتول الحداد مع طليقها مصطفى الغزولي برمضان 2025

الفنانة بتول الحداد رغم إعلان انفصالها عن زوجها السابق المنتج الفني مصطفى الغزولي، إلا أنها تتعاون معه في موسم دراما رمضان2025، وذلك خلال مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ حيث تشارك بتول الحداد في بطولته فيما يتولى طليقها مصطفى الغزولي التفاصيل الإنتاجية، باعتباره منتجاً فنياً للعمل.

ويُشارك ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب" إلى جانب ياسمين عبدالعزيز، كلٌّ من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، بتول الحداد، بسنت أبوباشا ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

https://www.instagram.com/p/DCrZsGUuUrP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCrZsGUuUrP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCrZsGUuUrP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنكِ قراءة: نجمات يجتمعن مجدداً بعد غياب في دراما رمضان 2025

بتول الحداد في سطور

بتول الحداد ممثلة شابة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبدأت مشوارها الفني بالمشاركة في فيلم "فتاة المصنع"، للمخرج محمد خان عام 2014 وبعده شاركت في مسلسل "يونس وِلد فضة" مع عمرو سعد ثم مسلسل "نسر الصعيد" مع الفنان محمد رمضان وحكاية واحد في المية من مسلسل "زي القمر" الجزء الثاني كما شاركت في مسلسل "جميلة" مع الفنانة ريهام حجاج "صلة رحم" مع إياد نصار "برغم القانون" مع إيمان العاصي.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".