شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الداخلية تؤكد حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الداخلية، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها (20,000) ريال، تشمل كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام، أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.