شكرا لمتابعة خبر عن لحظات مروعة لرياح شديدة تصطدم بطائرة في مطار الملك عبدالعزيز.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم الاثنين، لحظات مروعة جراء الرياح الشديدة التي دفعت عددًا من الصناديق الحديدية، مما أسفر عن ارتطام بعضها بطائرة كانت متوقفة على المدرج.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة المطرية الغزيرة التي تشهدها محافظة جدة، حيث بلغت سرعة الرياح أكثر من 116 كم/ساعة، مما تسبب في وقوع حوادث أخرى في المطار.

وأظهرت عدد من المقاطع المصورة، العديد من الصناديق وهي تطير في الهواء لتصطدم بالسيارات المتوقفة في المطار، مما خلق مشهدًا مروعًا أثار حالة من الرعب والفزع بين الحاضرين.

كما أظهر أحد المقاطع لحظة تصادم الرياح بمياه البحر، مما أدى إلى تشكيل موجات ضخمة أثرت بشكل واضح على حركة الموانئ في المنطقة.

وخلال الساعات الماضية، شهد محافظة جدة هطول أمطار غزيرة شملت مختلف الأحياء والمناطق، مع تزايد ملحوظ في غزارة الأمطار، مما أدى إلى تجمعات مائية في بعض الأحياء .