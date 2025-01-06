شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد حالة مطرية غزيرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث الفلكي والمناخي، وليد الحقيل، أن مدينة جدة، والعاصمة المقدسة، تجاوزتا الحالة المطرية، ومناطق شمال الرياض هي الأكثر تأثرًا خلال الأيام القدمة.

وأشار الحقيل عبر برنامج “هذا المساء”، أن يوم الأربعاء سيكون نهاية تلك الحالة المطرية الغزيرة التي ضربت المملكة، مشيرًا أن غدًا ستتأثر مناطق الرباض والقصيم.

وأوضح أن ظاهرة الشواهق المائية التي ضربت سواحل مدينة جازان، هي أمر نادر الحدوث.

وتُعرف الشواهق المائية أيضًا بعمود الماء، وهي ظاهرة جوية تتمثل في عمود دوّار من الهواء والماء يتشكل فوق المسطحات المائية كالبحيرات والبحار، وتظهر عادة على شكل قمع يصل بين سطح الماء والسحاب.