شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم إرهابي لتنظيم "داعش" في ولاية بونتلاند بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت السلطات الصومالية اليوم الثلاثاء، هجومًا نفذته عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، على قاعدة عسكرية في منطقة بونتلاند شمال شرق البلاد.

وأفاد مسؤول من قوات مكافحة الإرهاب في بونتلاند محمد محسن، بأن نائب رئيس برلمان الولاية كان يزور القاعدة وقت الهجوم، وأن 9 إرهابيين قُتلوا في الهجوم، فيما أصيب عدة جنود.

