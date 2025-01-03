تامر حسني ورامي صبري في ديو “فعلاً مبيتنسيش”.. وهذا موعده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجمان تامر حسني ورامي صبري عن موعد إطلاق دويتو جديد بعنوان “فعلاً مبيتنسيش”، والمقرر طرحه يوم الاثنين المقبل، 6 يناير 2025، في تمام السادسة مساءً عبر “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية.

الأغنية من كلمات عمر تيام، وألحان شادي حسن، وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل، مع وتريات من تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين.

شارك النجمان عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر الأغنية، مع تعليق: “دويتو أغنية فعلاً مبيتنسيش يوم الاثنين 6 يناير الساعة 6 مساءً”.

هذا التعاون يأتي بعد سلسلة من النجاحات لكل من تامر ورامي، حيث يستعد تامر حسني لعرض فيلمه الجديد “ري ستارت” في موسم عيد الفطر المقبل، وهو فيلم اجتماعي كوميدي يجمعه مجددًا مع هنا الزاهد بعد نجاحهما في “بحبك”. ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

من جهته، كان آخر أعمال رامي صبري أغنية تتر مسلسل “تيتا زوزو” بعنوان “أهلي أهلي” من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي.

يذكر أن تامر حسني قدّم فيلم “تاج” في عيد الأضحى 2023، والذي شهد مشاركة دينا الشربيني وعمرو عبد الجليل، ومن تأليفه وسيناريو وحوار تامر حسني.