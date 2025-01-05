الأمير هاري يكشف صدامًا محرجًا بين كيت وميغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عندما بدأت ميغان ماركل في مواعدة الأمير هاري للمرّة الأولى، توقّع العديد من المعجبين أن تنشأ علاقة وثيقة بينها وبين أميرة ويلز كيت ميدلتون. ومع ذلك، كشف الأمير هاري لقاءً محرجاً بينهما أدّى إلى عداء مرير.

وفي شباط (فبراير) 2018 في منتدى المؤسسة الملكية، اجتمع الأمير هاري وماركل وميدلتون والأمير ويليام لمناقشة أعمالهم الخيرية. وكانت هذه أوّل مشاركة رسمية تضمّ أفراد العائلة المالكة الأربعة.

وبحسب مذكرات دوق ساسكس المتفجرة “سبير”، فقد وقعت حادثة خلف الكواليس قبل المنتدى بين ماركل وميدلتون، حيث طلبت ميغان استعارة ملمّع شفاه كيت، ما أدّى إلى ما وصفه بـ “صدام صغير في الأساليب”.

وكتب هاري في الكتاب: “طلبت ميغان استعارة ملمّع شفاه كيت. وهو أمر أميركيّ. نسيت ميغان ملمّع شفاهها، وقلقت من أنّها في حاجة إلى بعض منه، ولجأت إلى كيت للمساعدة. وفوجئت كيت، فذهبت إلى حقيبة يدها وأخرجت على مضض أنبوباً صغيراً”.

وتابع: “عصرت ميغان القليل منه على إصبعها ووضعته على شفتيها. تجهّمت كيت. تضارب صغير في الأساليب ربما”.

وخلال الحدث الفعليّ، أكّدت ماركل على التزامها بتمكين المرأة، وسلّطت الضوء على أهمية الحركة، قائلة: “مع وجود العديد من الحملات مثل “MeToo” و”TimesUp”، ليس هناك وقت أفضل لمواصلة تسليط الضوء على شعور النساء بالتمكين ودعم الناس لهنّ”.