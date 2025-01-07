أن بي ايه: أنتيتوكونمبو يتألق بـ "تريبل دابل" ويعيد باكس الى سكة الفوز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : تألق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتحقيقه ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الرابعة هذا الموسم وأضاف اليه داميان ليلارد 25 نقطة ليقودا ميلووكي باكس لاستعادة نغمة الفوز أمام تورونتو رابتورز 128 104 الإثنين ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودوّن أنتيتوكونمبو بإسمه 11 نقطة، 12 متابعة ولعب دورا هجوميا بارزا من خلال 13 تمريرة حاسمة ليضع باكس حدا لسلسلة من خسارتين متتاليتين.

وخسر ميلووكي أربع من مبارياته الخمس الاخيرة، حيث جاءت هذه الهزائم أمام فرق متأخرة. الا أنّ باكس تعامل مع مواجهة رابتورز (8 انتصارات و28 هزيمة) بصورة أفضل على الرغم من غياب كريس ميدلتون بسبب إصابة في الكاحل.

وقال مدرب الفريق دوك ريفرز عن تمريرات أنتيتوكونبمو الذي أنهى النصف الاول بـ 10 تمريرات حاسمة بمفرده "لقد أرسى إيقاع المباراة بالنسبة الينا".

السلبية الوحيدة لباكس في اللقاء كانت تعرّض أنتيتوكونمبو لجرح في إصبعه أثناء محاولته التصدي لمحاولة عندما اصطدمت يده بالسلة في النصف الاول. لكنّ ريفرز كشف انه احتاج للغرز من أجل إيقاف النزيف، بيد أنّ النجم اليوناني أصرّ على إستكمال المبارة قبل أن يستريح وليلارد في الربع الرابع.

وفي ممفيس، قاد جارين جاكسون بتسجيله 35 نقطة مع 13 متابعة فريقه غريزليز للفوز على دالاس مافريكس 119 104، في الوقت الذي غاب فيه عن الأخير نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش وصانع لعبه كايري إرفينغ ليتلقى خسارته الخامسة تواليا.

وفي شيكاغو، سجّل زاك لافين 35 نقطة مع عشر متابعات وثماني تمريرات حاسمة ليعوّض بولز تأخره بـ 19 نقطة في الربع الثالث ويهزم سان أنتونيو سبيرز 114 110.