عمر مرموش على خطى صلاح بأرقام لافتة واهتمام كبرى الأندية

الرياص - اسماء السيد - بعد تألقه اللافت مع فريق أينتراخت فرانكفورت خلال موسم كرة القدم الحالي، بات المصري عمر مرموش حديث فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وسط سعي أندية في أوروبا للظفر بخدماته.

وسجل مرموش (25 عاماً) 18 هدفاً ومنح 11 تمريرة حاسمة في 24 مباراة في كل المسابقات مع فريقه الألماني، بعد انقضاء نصف الموسم فقط، محققاً أرقاماً مثيرة.

ويأمل المصريون في ولادة "فرعون" جديد بعد مواطنهم نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

مسيرة كادت تنتهي مبكراً

ولد مرموش في القاهرة في فبراير/ شباط من عام 1999، وبدأ مشواره في كرة القدم في أكاديمية نادي وادي دجلة واستمر مع الفريق حتى عام 2017.

قال علي أبو جريشة، مدير قطاع الناشئين في وادي دجلة حينها، "برزت موهبته بصورة مبكرة وبدأ يترقى في فرق الناشئين في فئة سنية أكبر من تلك الخاصة به بسبب موهبته".

التقط الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب وادي دجلة آنذاك، موهبة مرموش، ليقوم بتصعيده للفريق الأول عام 2016 وهو في سن 17 عاماً.

لكن مسيرة مرموش كادت تتعرض لنهاية مبكرة بسبب رغبة والده الذي يحمل الجنسية الكندية كذلك، في أن يركز نجله أكثر على الدراسة.

قال أبو جريشة وهو أسطورة النادي الإسماعيلي السابق، "فوجئت بوالده يخبرني أن مرموش سيغيب عن التدريبات أثناء العام الدراسي بسبب تعارض موعد المران مع يومه الدراسي. كان عمر رافضاً لهذا القرار، فقررت بالاتفاق مع والده وإدارة النادي تخصيص مدرب ليقوم بتدريبه منفرداً حتى لا نفقد هذه الموهبة مبكراً".

مرموش إلى الدوري الإنجليزي؟

Getty Images استدعي عمر مرموش إلى قائمة المنتخب المصري في عام 2021 للمرة الأولى

وحينما كان عمره 18 عاماً انتقل مرموش، الذي يحمل الجنسية الكندية، إلى ألمانيا حيث لعب في البداية لرديف فريق فولفسبورغ الذي استمر معه حتى صعد للفريق الأول في بداية 2021 وهو العام الذي التحق به مع المنتخب المصري للمرة الأولى.

ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ضمه البرتغالي كارلوس كيروش إلى صفوف منتخب مصر إلى جانب النجم صلاح ورفاقه، بعد أن حصل على لقب أفضل لاعب شاب في البوندسليغا عن شهر سبتمبر/ أيلول.

وخلال فترته مع فولفسبورغ أعير، مرموش، إلى سانت باولي الناشط في دوري الدرجة الثانية، ثم إلى شتوتغارت.

وبعدها عاد إلى فولفسبورغ الذي قضى معه موسم 2022-2023 قبل أن ينضم إلى فرانكفورت في صيف 2023 بعد انتهاء عقده مع الأول.

أرقام لافتة

Getty Images بات مرموش أول لاعب في تاريخ نادي أينتراخت فرانكفورت يسجل 10 أهداف في أول تسع مباريات في الدوري الألماني

وفي موسمه الثاني مع فرانكفورت، سجل مرموش الذي يستطيع اللعب في مراكز عدة في خط الهجوم، 13 هدفاً مع 7 تمريرات حاسمة في 15 مباراة في الدوري الألماني، كما دون على هدف وصنع اثنين في بطولة الكأس، علماً بأن فريقه خرج من دور الستة عشر.

وأوروبيا، سجل 4 أهداف وصنع اثنين آخرين في مسابقة الدوري الأوروبي، ثاني أقوى المسابقات القارة على مستوى الأندية، في 6 مباريات.

ورغم مرور نصف الموسم فقط، إلا أن مرموش تخطى أرقامه في العام الماضي حينما سجل 12 هدفاً ومنح 6 تمريرات حاسمة في 29 ظهور له.

واستناداً إلى موقع أوبتا للإحصائيات، بات مرموش، خلال الموسم الحالي، أول لاعب في تاريخ نادي أينتراخت فرانكفورت يسجل 10 أهداف في أول تسع مباريات في الدوري الألماني.

كما أصبح أول لاعب يسجل 6 أهداف خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري الألماني، في رقم قياسي جديد للاعب من فرانكفورت. واختير ضمن التشكيلة المثالية 4 مرات في المراحل الست الأولى في إنجاز قياسي.

وبات مرموش كذلك، أول لاعب من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، يسجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة في ثلاث مباريات متتالية، منذ ليونيل ميسي مع برشلونة في 2019.

وبعد وصوله إلى الهدف رقم 13 في الدوري، بات مرموش ثالث لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في النصف الأول من موسم واحد في الدوري الألماني لنادي أينتراخت فرانكفورت منذ عام 2010.

وخلال الموسم، تساوى مرموش مع مواطنه صلاح في أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بعد أن صنع كل منهما 10 تمريرات.

محمد صلاح وصفقات مجانية محتملة في العام الجديد

انتقال إلى نادٍ آخر؟

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وبعد أرقامه المذهلة، باتت أنظار الأندية الأوروبية تراقب مرموش. كما دخل اللاعب في مقارنات مع محمد صلاح.

غير أن نجم ليفربول طالب، في وقت سابق، بعدم مقارنة مرموش به، لأن من شأن ذلك زيادة الضغوط على كاهله.

وقال صلاح "عمر مرموش هو أحد اللاعبين المصريين والعرب الذين كافحوا وواجهوا ظروفاً صعبة في أوروبا حتى وصل لمستواه الحالي".

وأضاف "يملك عمر إمكانيات رائعة ولاعب مهم لفريقه والمنتخب حالياً، لكن أتمنى أن نبتعد عن فكرة المقارنات، لأنها ستضعه تحت ضغط طوال الوقت. لا تقارنوه بي، لا تقولوا محمد صلاح الجديد، دعوه يعيش مسيرته. فالمقارنة بين لاعب في بداية مسيرته وآخر حقق الكثير على مدار سنوات طويلة، أمر لا يساعده".

وبحسب موقع "كوت أوفسايد"، فإن مرموش قد يكون أحد أهم الصفقات المرتقبة في الشتاء، وسط اهتمام أكثر من نادٍ به على غرار ليفربول وأرسنال وتشلسي ومانشستر سيتي.

وقد يعوض مرموش رحيل صلاح المحتمل عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي. كما أن نتائج سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية، المتذبذبة تدفعه لتعزيز صفوفه.

وتقدر كلفة انتقال مرموش نحو 60 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت"، علماً أنه يرتبط بعقد مع ناديه الحالي يمتد حتى 2027.

وقال وكيل مرموش الإعلامي، أحمد عبدون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "البوندسليغا كانت دوماً بوابة لانتقال الكثير من النجوم إلى الدوريات الكبرى سواء في إنجلترا أو إسبانيا. في حالة وصول عروض سنناقشها مع النادي ونتخذ القرار المناسب للجميع"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.