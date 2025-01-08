الامارات | رافينيا يكشف عن ضرر كبير في انتظار برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر البرازيلي رافينيا جناح برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، أن التعاقدات المستقبلية المحتملة ستتردد في الانضمام إلى العملاق الكاتالوني بسبب أزمة تسجيل داني أولمو.

ويكافح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية من أجل تسجيل صانع الألعاب الدولي للنصف الثاني من الموسم بعد انتهاء تسجيله في نهاية عام 2024، إذ رفضت محاولات النادي مرتين من قبل المحكمة.

ورفع برشلونة قضيته إلى أعلى محكمة رياضية في إسبانيا الثلاثاء، لكن حتى صدور حكم أو منح أولمو وفيكتور تراخيص جديدة، من المقرر أن يلعب الفريق من دونهما أمام أتلتيك بلباو الأربعاء في نصف نهائي الكأس السوبر الإسباني في جدة.

وسافر اللاعبان إلى السعودية للمشاركة في المواجهة أمام بلباو المتوج بلقب كأس الملك، لكنهما غير قادرين على اللعب حاليا.

وقال الدولي رافينيا (28 عاما) "أعتقد أن ذلك قد يؤثر (على التعاقدات المستقبلية)، لا أستطيع أن أقول لا لأنني سأكذب وهذا ليس أنا، لا أحب الكذب أو سرد القصص".

وأضاف "الحقيقة هي أنه إذا كنت في ناد آخر ورأيت الوضع الذي يمر به باو (فيكتور) وداني، ربما كنت سأفكر إذا كان هذا هو الشيء الأفضل أن أكون هنا...".

وتابع "لكن عندما جئت إلى هنا، قبل التوقيع، كنت أعرف وضع النادي، وعرفت أن لدي فرصة للعب في هذا القميص وانتظرت حتى اللحظة الأخيرة ولا أندم على ذلك على الإطلاق".

وأشار رافينيا قائد الفريق راهنا إلى أن الوضع كان صعبا على أولمو وفيكتور، قائلا "إنه أمر صعب عليهما، لا يعرفان ما إذا كان بإمكانهما اللعب أم لا. إنه وضع صعب وحساس للغاية".

وأمل البرازيلي أن "يتمكن المسؤولون من حل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن حتى يتمكنوا من اللعب معنا مرة أخرى".

وعلى النقيض من ذلك، أعرب مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك عن ثقته في أن النادي لا يزال وجهة جذابة.

قال "لدي ثقة بالنادي... أعرف هذا النادي وأعلم ما يحدث هنا وكم هو رائع هذا النادي وهذا الفريق وكل الأشخاص من حولنا".

وأردف "أحب كل شيء في برشلونة، لذا أقول لهم (التعاقدات المستقبلية) تعالوا ووقعوا العقد، ليس لدي شك في ذلك".

وأضاف مدرب "دي مانشافت" السابق الساعي إلى تحقيق لقبه الأول مع برشلونة هذا الأسبوع، أنه يأمل في أن يقدم فريقه الأفضل على الرغم من غياب الثنائي أولمو وفيكتور.

واستطرد "نفتقد (أولمو)، بالطبع، لأنه يمكنه أن يغيّر المباراة كليا، وهذا ما نفتقده، لكن في النهاية نقبل الأمر".

وأكمل "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون أيضا خيارا للفريق ليصبح أكثر تماسكا كوحدة. علينا الدفاع واللعب كوحدة، علينا اللعب كفريق".

ويتوقع النادي الكاتالوني أن يمنح المجلس الأعلى للرياضة الإجراء الاحترازي الذي سيسمح لكلا اللاعبين بالعودة إلى المنافسة، وفقا لتقرير من صحيفة "سبورت".

وأشارت إيلينا فورت، نائبة رئيس النادي إلى أنه "لم يكن هناك أي إهمال أو أداء ضعيف من قبل النادي" في ما يخص محاولة تسجيل اللاعبين.

وأضافت في حديث إذاعي "لم نتلق أي إشعار، وليس لدينا أي معلومات في الوقت الحالي. نحن مقتنعون بأننا على حق، الأخبار تنتشر هنا ونأمل أن تتحقق. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا".