شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة وسعادة.. كورال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يحتفل بعيد الميلاد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الأقباط فى التوافد على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بـ عيد الميلاد المجيد، كما توافد على المقر الباباوى عدد من الأباء الأساقفة والقمامصة والكهنة للتهنئة.

ويقدم فريق الكورال بالكاتدرائية عدد من الترانيم والألحان حول ميلاد السيد المسيح والاحتفال بالعام الميلادى الجديد وسط تواجد عدد كبير من أسر الأقباط مع أولادهم وأطفالهم.

وكانت الكنيسة حددت بوابات الدخول:

- بوابة 1 على ش. رمسيس مخصصة لدخول:-

• المسؤولين.

• الإعلاميين.

• الآباء المطارنة والأساقفة.

• شعب الكنيسة البطرسية.

- بوابة 2 على ش. رمسيس بعد الكنيسة البطرسية مخصصة لدخول:

• الآباء الكهنة ومرافقيهم من مجالس الكنائس وأمناء الخدمة.

- بوابة 3 ش. مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول:

• شعب كنيسة الأنبا رويس.

• كل الشعب.



جانب من الاحتفالات