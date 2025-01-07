قُدْ بحذر.. 3 نصائح للقيادة بأمان خلال الضباب تُبرزها "أمن الطرق"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2025, 7:18 صباحاً

نبَّهت القوات الخاصّة لأمن الطرق، لوجود ضبابٍ يَحِدُّ من مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة؛ داعية إلى القيادة بحذر. وحثَّت "أمن الطرق" على اتباع عددٍ من إرشادات السلامة عند القيادة خلال الضباب؛ منها تجنُّب استخدام النور العالي تماماً، أو تغيير المسار إلا عند الضرورة. وحذَّرَت من التوقف بشكلٍ مفاجئ؛ لتفادي الاصطدام بالمركبات القادمة في الضباب.

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