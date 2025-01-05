حقيقة مشاركة ليوناردو دي كابريو في “لعبة الحبار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت منصة “نتفليكس” على التقارير التي أفادت بأنّ الممثل ليوناردو دي كابريو سيشارك في الموسم الثالث من مسلسل “لعبة الحبار”.

وعرض الموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهير للمرة الأولى في 26 كانون الأول (ديسمبر) 2024، محققاً رقماً قياسياً بلغ 68 مليون مشاهدة في أسبوعه الأول، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق الذي حققه مسلسل “وينزداي”.

عقب النجاح الكبير لإطلاق الموسم الثاني، أعلنت منصة البثّ أن الموسم الثالث سيُعرض في عام 2025 الجاري. وسرعان ما انتشرت شائعات تشير إلى انضمام نجم فيلم “تيتانيك”، ليوناردو دي كابريو، إلى طاقم العمل.

لم تأت التكهنات من عدم، فقد ذكرت وسائل إعلام كورية، منها موقع OSEN، في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري أن دي كابريو سيظهر بشكل مفاجئ في الموسم الثالث المنتظر بشدّة. وجاء في مضمون هذه التكهّنات: “سيشارك الممثل الهوليوودي ليوناردو دي كابريو في الموسم الثالث من مسلسل “نتفليكس” الناجح “لعبة الحبار”. وقد أنهى تصوير مشاهده بالفعل، ويُقال إنه سيظهر بشكل مفاجئ في الموسم الثالث، المقرر عرضه هذا الصيف”.

وأضافت التقارير تفاصيل زادت من حماس جمهور هذه السلسلة: “لن تكون مدة ظهوره على الشاشة طويلة، فيما يتم التكتّم على تفاصيل الشخصية وغيرها للحفاظ على عنصر المفاجأة وتجنّب حرق الأحداث”.

لكنّ “نتفليكس” سارعت إلى نفي هذه الشائعات عبر بيان جاء فيه: “هذه الشائعات غير صحيحة تماماً. التقارير التي تفيد بمشاركة ليوناردو دي كابريو في الموسم الثالث من “لعبة الحبار” لا أساس لها من الصحة”.

قد يشعر المشاهدون بخيبة أمل من الأخبار الأخيرة، لكن مبتكر السلسلة هوانغ دونغ-هيوك أكد أخيراً أن الموسم المقبل لن يكون نهاية الامتياز. وصرّح لموقع “The Wrap”: “أعلم أن نتفليكس لديها خطة. لن يتخلّوا عن هذه الفكرة”.

ومن بين المشاريع البارزة المتعلّقة بالسلسلةِ النسخةُ الإنكليزيةُ التي يجري تطويرها تحت إشراف المخرج الهوليوودي ديفيد فينشر، والتي أُعلن عنها في تشرين الأول (أكتوبر) 2024.