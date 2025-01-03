شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء فى قصف إسرائيلى على منزل فى منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 5 أشخاص فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على منزل فى منطقة السوارحة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن الأخير وافق على استمرار المفاوضات بشأن غزة فى الدوحة.

وأشار المكتب - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم، إلى أن "نتنياهو، أجاز لوفد من الموساد وجهاز الاستخبارات الداخلية والجيش، مواصلة المفاوضات فى الدوحة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين".