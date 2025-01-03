محمد هنيدي يكشف مصير “أرض النفاق 2”.. ومسرحية جديدة في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم محمد هنيدي عن مصير الجزء الثاني من مسلسله الشهير “أرض النفاق”، وذلك خلال لقاء مع موقع “ET بالعربي”، خاصة بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي كانت إحدى بطلات الجزء الأول.

وأوضح هنيدي قائلاً: “أرض النفاق أنا بعشقه، وكنت أكدت من قبل أنه لو قررت العودة بمسلسل، فسيكون “أرض النفاق”. العمل لاقى ردود فعل رائعة من الجمهور، ومعظم شركات الإنتاج ترغب في تقديم شيء جديد، لكن “أرض النفاق 2″ مشروع لا بد أن يتحقق. نعمل على كتابته حالياً، ونسعى لتقديمه بشكل مميز، وقد يُعرض في رمضان أو خارج الموسم الرمضاني.”

وأضاف هنيدي: “نفكر في تقديم المسلسل على شكل حلقات قصيرة، حوالي 10 حلقات، لضمان تقديمه بجودة عالية.”

أحدث أعمال محمد هنيدي الفنية

في حديثه عن مشاريعه الفنية الجديدة، أعلن هنيدي عن تحضيره لمسرحية جديدة بعنوان “المجانين”، والتي ستُعرض في موسم الرياض بداية فبراير المقبل. كما كشف عن عمل سينمائي جديد سيصوَّر بالكامل في جزيرة بالي الإندونيسية، مشيراً إلى أن القصة مأخوذة عن أحداث واقعية وقعت هناك، وليست لمجرد الاستفادة من أماكن التصوير.

“أرض النفاق”.. من الشاشة إلى القلوب

يُذكر أن الجزء الأول من مسلسل “أرض النفاق” عُرض في موسم دراما رمضان 2018، وحقق نجاحاً كبيراً. شارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي كل من هنا شيحة، دلال عبد العزيز، وسامي مغاوري. المسلسل كان من سيناريو أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، التي تم تقديمها سابقاً في فيلم سينمائي من بطولة فؤاد المهندس وشويكار.

محمد هنيدي يعود إلى الدراما بـ”شهادة معاملة أطفال”

بعد غياب عن الشاشة الصغيرة دام 6 سنوات، يعود محمد هنيدي إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد بعنوان “شهادة معاملة أطفال”، والذي بدأ تصويره استعداداً لعرضه في موسم رمضان 2025.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم صبري فواز، نهى عابدين، وسماء إبراهيم. يجسّد هنيدي في العمل شخصية المحامي الشرير “عبد الستار”، الذي يستيقظ من غيبوبة استمرت 20 عاماً ليجد نفسه في عالم جديد مليء بالتحديات، ويحاول التكيف مع الصدمات ومواجهة ماضيه المظلم.

أعمال مسرحية سابقة

وكان هنيدي قد قدم في 2024 مسرحية “ميوزيكال سكوول”، التي شاركته فيها البطولة نرمين الفقي، محمد ثروت، نانسي صلاح، أحمد سلطان، ومحمود حافظ. المسرحية دارت أحداثها حول شخصية الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الذي يعود بعد غياب طويل إلى إدارة المدرسة، ليجد نفسه في مواجهة مواقف كوميدية مع الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور.