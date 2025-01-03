شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصفر.. أتربة ورياح على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة.
وشمل الإنذار، الجموم، والخرمة والمويه وتربة ورنية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويبدأ الإنذار الساعة 01:00 صباح السبت حتى 11 صباح اليوم نفسه.
وشمل الإنذار؛ الحناكية والمهد ووادي الفرع والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وشمل الإنذار، الجموم، والخرمة والمويه وتربة ورنية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الجموم— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 3, 2025
للتفاصيل https://t.co/EYtmEn1ynv #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/EoEuYmFRNk
طقس مكة المكرمةونبه الأرصاد، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
ويبدأ الإنذار الساعة 01:00 صباح السبت حتى 11 صباح اليوم نفسه.
طقس المدينة المنورةكما أصدر المركز، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة.
وشمل الإنذار؛ الحناكية والمهد ووادي الفرع والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
ونبه بيان الأرصاد، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، من الساعة: 09:00 صباح السبت حتى الساعة: 03:00 مساء اليوم نفسه.