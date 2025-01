شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصفر.. أتربة ورياح على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة.وشمل الإنذار، الجموم، والخرمة والمويه وتربة ورنية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ونبه الأرصاد، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.ويبدأ الإنذار الساعة 01:00 صباح السبت حتى 11 صباح اليوم نفسه.كما أصدر المركز، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة.

وشمل الإنذار؛ الحناكية والمهد ووادي الفرع والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ونبه بيان الأرصاد، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، من الساعة: 09:00 صباح السبت حتى الساعة: 03:00 مساء اليوم نفسه.