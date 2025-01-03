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إنذار أصفر.. أتربة ورياح على مكة المكرمة والمدينة المنورة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة.
وشمل الإنذار، الجموم، والخرمة والمويه وتربة ورنية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس مكة المكرمة

ونبه الأرصاد، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.
ويبدأ الإنذار الساعة 01:00 صباح السبت حتى 11 صباح اليوم نفسه.

طقس المدينة المنورة

كما أصدر المركز، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة.

وشمل الإنذار؛ الحناكية والمهد ووادي الفرع والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
ونبه بيان الأرصاد، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، من الساعة: 09:00 صباح السبت حتى الساعة: 03:00 مساء اليوم نفسه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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