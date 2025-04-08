شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والجيش الملكى اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع الجيش الملكى المغربى فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، وفى السطور التالية نلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ مشوار بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى دوري الابطال

استطاع بيراميدز حصد بطاقة الصعود من دور المجموعات (الـ16) لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باقتناص المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وقدم بيراميدز والجيش الملكى مستويات رائعة، وكان الأول تأهل وصيفاً للمجموعة الرابعة التي جمعت الترجي وساجرادا الأنغولي ودغوليبا المالي، بينما الثاني تصدر المجموعة الثانية التي ضمت صن داونز والرجاء المغربي ومانيما أنيون الكونغولي.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.



2_ القيمة التسويقية لبيراميدز والجيش الملكى المغربى

تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للجيش الملكى المغربى 12.51 مليون يورو.

ويتسلح بيراميدز بكوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 19 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثاني أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.

3_ مواجهات بيراميدز مع الاندية المغربية

يبحث بيراميدز عن ثانى انتصار على الفرق المغربية في تاريخ مشاركاته القارية، وسبق أن التقى بيراميدز مع الفرق المغربية فى 8 مباريات سابقة من بينها نهائي الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز في نهائي 2020 أمام نهضة بركان بنتيجة 1-0 ، وفي 2021 التقى بيراميدز في 4 مباريات مع الرجاء المغربي 4 مرات في الكونفدرالية، الأولى في المجموعات والثانية في نصف النهائي.

وخسر بيراميدز 2-0 و3-0 أمام الرجاء في المجموعات ، وفي نصف النهائي تعادل الفريقان ذهابا وإيابا وخسر السماوي بركلات الترجيح 5-4.

ثم واجه بيراميدز نظيره الجيش الملكي في المجموعات لكونفدرالية 2023 ، وتعادل الفريقان في الدفاع الجوي بنتيجة 2-2 وفاز الجيش الملكي 1-0 في المغرب قبل أن يفوز 4-1 في مباراة الذهاب بربع نهائي الكونفدرالية النسخة الحالية

4_ مواجهات بيراميدز مع الجيش الملكى المغربى

وسبق أن التقى بيراميدز مع الجيش الملكي في 3 مباريات اثنين منها بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لعام 2023 وواحدة في ربع النهائي بالنسخة الحالية وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2 ضد الجيش الملكي في الجولة الأولى على ستاد الدفاع الجوي، وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب ، ثم حقق أول انتصار له ضد الفرق المغربية على الإطلاق في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 4-1 على ستاد الدفاع الجوي الثلاثاء الماضى.

5_قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكى المغربى

تضم قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكى المغربى كل من حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال ، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي ، خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وأبعدت القرعة الاهلى وبيراميدز عن الصدام حتى المباراة النهائية، حيث من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الأهلى والهلال، مع الفائز من الترجي وصن داونز، في نصف النهائي ، وفى الطرف الآخر يلتقى الفائز من بيراميدز والجيش مع الفائز من أورلاندو والمولودية، وفى حالة نجاح الثنائى المصرى في تخطى عقبتى ربع ونصف النهائي سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.