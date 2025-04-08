افادت مصادر وزارية قناة الـ"LBCI"، بأن "مجلس الوزراء يناقش اليوم الأسباب الموجبة لمشروع قانون قواعد هيكلة المصارف وتوجه لتشكيل لجنة وزارية لإعادة صياغة مشروع القانون قبل إقراره في الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للـLBCI: مجلس الوزراء يناقش اليوم الأسباب الموجبة لمشروع قانون قواعد هيكلة المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.