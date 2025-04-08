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هيئة البث الإسرائيلية: زيارة نتانياهو إلى البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم في المفاوضات أو خفض للرسوم الجمركية

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هيئة البث الإسرائيلية: زيارة نتانياهو إلى البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم في المفاوضات أو خفض للرسوم الجمركية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن انتهت فجأة وبسرعة مثيرة للريبة إلى حد ما، مشيرة الى أن "زيارة نتانياهو إلى البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم في المفاوضات أو خفض للرسوم الجمركية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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