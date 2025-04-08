أفادت هيئة البث الإسرائيلية، زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن انتهت فجأة وبسرعة مثيرة للريبة إلى حد ما، مشيرة الى أن "زيارة نتانياهو إلى البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم في المفاوضات أو خفض للرسوم الجمركية".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: زيارة نتانياهو إلى البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم في المفاوضات أو خفض للرسوم الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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