الدفاع الجوي الروسي اسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود ليلا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ23 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعتي كورسك وبيلغورود الروسيتين".

واشارت في بيان، الى أن "خلال الليلة الماضية، تم تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء مناوبتها"، مضيفة أن "تم إسقاط 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".