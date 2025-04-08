الأمم المتحدة: نحو 400 ألف نازح في غزة منذ استئناف القتال

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ما يقرب من 400 ألف شخص نزحوا مجددا داخل قطاع غزة منذ أن استؤنف القتال قبل أقل من 3 أسابيع، أي ما يعادل واحدا من كل 5 فلسطينيين في القطاع.

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